Alpine 2026: El chasis del auto que manejará Colapinto en 2026 ya está listo

Alpine confirmó que el auto que Franco Colapinto y Pierre Gasly manejarán en la temporada 2026 ya muestra avances concretos en la fábrica de Enstone. Según el director deportivo Steve Nielsen, el chasis del nuevo monoplaza está terminado mucho antes de lo habitual porque el equipo volcó todos sus recursos en este proyecto y dejó de desarrollar el auto 2025.

El adelantamiento responde al calendario ajustado: la primera prueba de pretemporada será entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona. Por eso, la escudería trabaja “a contrarreloj” para tener el auto armado en una sola pieza hacia mediados de diciembre y completar el crash test en las próximas semanas.

Alpine también se prepara para integrar el motor Mercedes, tras dejar atrás las unidades de potencia Renault. Nielsen aseguró que la colaboración con el nuevo proveedor comenzó hace meses y que el primer encendido podría darse en diciembre.

El directivo advirtió que nadie sabe aún qué motor será el más competitivo bajo el nuevo reglamento, que requerirá baterías más grandes y cambios estructurales importantes. Sin embargo, confió en que la apuesta por 2026 permitirá dar un salto de rendimiento después de un año marcado por problemas de fiabilidad.

Con Colapinto como titular por primera vez, Alpine deposita en el nuevo reglamento su mayor apuesta deportiva.