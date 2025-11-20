Así están los precios de frutas y verduras en el Mercado San Miguel esta semana

El Mercado San Miguel difundió su relevamiento semanal de precios de frutas y verduras, con valores promedio obtenidos tanto en el predio principal de Av. San Martín 782 como en su anexo de pasaje Miramar 433. La mayoría de los precios se mantienen estables, aunque se registraron algunas subas puntuales, especialmente en productos estacionales como la banana del norte provincial.

A medida que se acerca fin de año, los precios suelen moverse más de lo habitual y por eso se busca informar a la comunidad para facilitar la planificación de compra. A continuación, se detallan los valores actualizados:

Se mantienen sin cambios productos como la papa ($1.000 el kilo y medio), cebolla blanca ($1.000 el kilo y medio), cebolla morada ($2.000 el kilo), varias variedades de zapallo, lechugas, zanahoria y choclo. Entre las subas se destaca el zapallo cabutia ($1.500 el kilo), la remolacha ($2.000 el paquete) y el pimiento rojo ($3.000 el kilo). Las chauchas mostraron una baja, ubicándose en $2.000 el kilo.

Entre las frutas, se mantiene la mayor parte de los precios, como los duraznos ($2.000 a $2.500), peras, naranjas, limones, melón y uvas importadas. Hubo aumentos en la manzana roja ($3.000 el kilo), bananas grandes ($4.000 la docena), kiwi ($10.000 el kilo) y damasco ($4.000 el kilo). Entre las bajas se encuentran las frutillas ($3.000 el kilo) y la sandía ($800 el kilo).

Los valores corresponden a precios promedio y pueden variar levemente entre puestos, pero sirven como referencia para consumidores que buscan opciones accesibles y productos frescos en uno de los mercados más tradicionales de la ciudad.