En memoria de Lucio Dupuy: Se realizará en Salta el 1° Encuentro para prevenir el maltrato infantil

En un contexto donde los casos de violencia contra niños siguen generando profunda preocupación, este jueves 20 se realizará en Salta el primer encuentro “Ley Lucio”, una jornada destinada a la prevención del maltrato y abuso infantil. El evento se desarrollará en memoria de Lucio Dupuy, cuyo asesinato conmocionó al país, y también del pequeño Leonel Francia, el caso salteño que marcó un antecedente clave en materia de protección de derechos.

La actividad está organizada por la Fundación Renacimiento y la Fundación Preparatoria del Pueblo y fue declarada de interés por la Cámara de Diputados. Se llevará a cabo a las 8.30 hs en el Salón de la Fundación de Salta, ubicado en General Güemes 434, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con InformateSalta, Carolina Zurita, integrante de la comisión directiva de la Fundación Renacimiento, explicó el sentido de esta iniciativa. “Hemos unido fuerzas porque la Ley Lucio exige a municipios, gobiernos provinciales y estamentos judiciales capacitarse sobre los derechos de la infancia. Nos pareció fundamental poner esta ley sobre la mesa de diálogo y trabajo social”, indicó.

Zurita recordó que la normativa fue sancionada en 2023 tras el crimen de Lucio Dupuy, y destacó que Salta ya adhirió a la ley nacional. También remarcó la importancia de incluir el caso local de Leonel Francia, donde la Fundación Preparatoria del Pueblo actuó como querellante. “Son situaciones que nos interpelan como sociedad. Nuestra infancia está sufriendo y la prevención es urgente”, expresó.

El encuentro combinará una exposición jurídica a cargo de abogados penalistas especializados en abuso sexual y una parte pedagógica orientada a la prevención en ámbitos educativos y comunitarios. La convocatoria está dirigida a quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes. El cupo de 80 personas se agotó rápidamente. “Nos sorprendió el interés. Se anotaron docentes, asistentes sociales, personal de primera infancia y de la policía comunitaria”, destacó Zurita.

La referente aseguró que recibieron pedidos para replicar la capacitación en Orán, Santa Victoria y Tartagal. “Este es solo el puntapié inicial. Tenemos un proyecto más ambicioso para 2026”, adelantó.