Robó un maletín de una casa en zona norte, lo identificaron con las cámaras y será imputado

La Justicia logró identificar al sospechoso de robar un maletín que contenía una notebook y documentación de importancia desde la parte frontal de una vivienda en la zona norte de la capital, siendo el detenido un hombre de 35 años cuya demora se logó tras un minucioso relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Según informó Fiscales Penales, el caso comenzó que una denuncia que fue realizada por un vecino que reside en inmediaciones del Parque 20 de Febrero. El hecho se produjo el pasado 31 de octubre, cuando la víctima sufrió la sustracción de su portafolios, un elemento de trabajo de gran valor.

Según el relato del damnificado, el maletín fue dejado sobre una mesada en la parte frontal de la casa; tras ingresar al interior por solo unos minutos, al volver notó que una persona desconocida había aprovechado la oportunidad para ingresar por la puerta de rejas y apoderarse de sus pertenencias, una notebook y documentación.

Ante la denuncia, el Grupo Investigativo del Sector 2, bajo la dirección del fiscal penal interino Ramiro Ramos Ossorio, inició las tareas de campo. El trabajo se centró en un exhaustivo relevamiento de cámaras de la zona, logrando individualizar al sospechoso, a quien se ve acercándose al domicilio y, luego, huyendo del lugar llevando consigo un elemento con similares características al portafolios robado.

Una vez individualizado gracias a las filmaciones, se procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 35 años. La Fiscalía Penal 2 dispuso que el detenido sea imputado formalmente este sábado 22 de noviembre por la sustracción del maletín, quedando a disposición de la justicia para continuar con el proceso legal correspondiente.