Cae en un control: Viajaba por ruta 9 en un auto con pedido de secuestro

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron un procedimiento en el marco de un control vehicular en ruta nacional 9 kilómetro 1612. Al fiscalizar un automóvil, detectaron que presentaba pedido de secuestro.

En ese contexto, el conductor de 31 años fue demorado. El rodado fue secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.

