Cae en un control: Viajaba por ruta 9 en un auto con pedido de secuestro

Auto con pedido de captura
Imagen ilustrativa.

Fue ayer en ruta nacional 9 kilómetro 1612. El conductor fue demorado. Intervino el magistrado correspondiente.

Efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron un procedimiento en el marco de un control vehicular en ruta nacional 9 kilómetro 1612. Al fiscalizar un automóvil, detectaron que presentaba pedido de secuestro.

En ese contexto, el conductor de 31 años fue demorado. El rodado fue secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.

Intervino el magistrado correspondiente.

