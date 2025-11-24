Desorden en la vía pública terminó con la detención de un hombre con pedido de captura

La intervención se registró en la tarde de ayer a raíz de un desorden en vía pública en calles La Candelaria y Guachipas. Intervinieron los magistrados a cargo de las causas.

Personal de la División Infantería de Rosario de la Frontera, puso a disposición de la Justicia a un hombre de 36 años que poseía pedido de detención. La intervención se dio ayer pasadas las 15 horas en inmediaciones a las calles La Candelaria y Guachipas.

En ese marco, la persona fue detenida en circunstancias que los efectivos procedieron ante un desorden en la vía pública. Tras identificarlo constataron que registraba pedido de detención por causas penales.

Intervinieron los magistrados a cargo de las causas.