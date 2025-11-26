Encontraron a un menor intentando robar placas de bronce en el cementerio

Un vecino de Rosario de la Frontera registró en video el momento en el que un joven de 16 años intentaba robar placas de bronce en el cementerio local. El hecho ocurrió hace algunos días y generó preocupación entre los habitantes, quienes reclaman mayor presencia de serenos y control policial en el lugar.

Según se informó en MultivisiónFederal, el hecho fue registrado por una persona que se encontraba en el lugar. En las imágenes se ve cómo el joven intenta arrancar placas de bronce de una tumba, hasta que un vecino le grita para detenerlo. Ante el llamado de atención, el adolescente huyó del lugar.

Detrás de la situación, también aparece un drama familiar. La madre del menor se comunicó con el periodista para pedir ayuda desesperada. Según relató, su hijo atraviesa un consumo problemático de drogas y la situación se volvió insostenible. Contó que le roba pertenencias dentro de la casa, incluso la bicicleta de su hermanito de 8 años, y que pese a pedir asistencia en reiteradas oportunidades, no recibe una solución.

“Estoy cansada, no sé qué más hacer”, habría expresado la mujer, reflejando la creciente preocupación por el avance de las adicciones en el sur provincial.