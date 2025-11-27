“Yo la salvé”: La dura declaración de la madre acusada de matar a su hija

La Justicia de Santiago del Estero resolvió que la mujer acusada de asesinar a su hija de 9 años continúe internada en un Centro de Salud Mental, mientras avanza la investigación del caso que conmociona a La Banda, Santiago del Estero. Tras conocerse la medida, salió a la luz una declaración que la imputada habría pronunciado después del crimen, en la que intentó justificar su accionar.

“Yo la salvé a mi hija, yo la maté para protegerla del daño”

El hecho ocurrió a fines de octubre en el barrio Palermo, cuando la niña Diana Gómez Russo fue hallada muerta en su vivienda. Según la investigación, su madre, María de los Ángeles Russo, de 28 años, le habría suministrado cuatro pastillas de clonazepam y luego la asfixió. Minutos después, intentó quitarse la vida, pero no lo logró: sus padres llegaron a la casa y encontraron a la niña sin vida.

La mujer, que posee antecedentes psiquiátricos, permanece internada desde ese día. De acuerdo con información publicada por NuevoDiarioWeb y confirmada por AgenciaNoticiasArgentinas, tras su detención habría manifestado que tomó la decisión “porque le hacían bullying en la escuela” y que la propia niña le habría dicho que “ya no quería vivir”.

“Yo la salvé a mi hija, yo la maté para protegerla del daño”, habría repetido frente a las autoridades, insistiendo en que otras personas querían lastimarla.

“Ella ya no quería vivir”

El fiscal Mariano Gómez pidió que Russo quede detenida con prisión preventiva, aunque manteniendo su internación en el Centro de Salud Mental El Polear. La defensa rechazó esa posibilidad y solicitó que sea declarada inimputable.

La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Roxana Menini, resolvió mantener la internación, pero no hizo lugar ni al pedido de prisión preventiva ni al planteo de inimputabilidad. Ese punto recién podrá evaluarse cuando el equipo forense entregue los resultados de las pericias psiquiátricas. Por ahora, la causa sigue caratulada como “homicidio calificado por el vínculo”.