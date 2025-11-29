Operativo policial en Plaza Gurruchaga tras el hallazgo de un cuerpo

Un importante despliegue policial y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) se realizó esta mañana en la Plaza Gurruchaga del macrocentro salteño, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una persona en estado crítico en el lugar.

Según los primeros datos, un transeúnte observó que un hombre se encontraba descompensado, vomitando y con signos visibles de deterioro. Cuando llegó el personal policial junto al SAMEC, constataron que la persona ya no presentaba signos vitales.

La zona fue inmediatamente acordonada, y equipos del CIF trabajan en la escena para relevar indicios, realizar peritajes iniciales y determinar las causas del fallecimiento. Hasta el momento no se confirmó la identidad del hombre, y no hay información oficial sobre circunstancias previas al hecho.

La investigación continúa en curso y se espera que, en las próximas horas, las autoridades brinden detalles oficiales sobre lo ocurrido.