Hoy inicia la vacunación antirrábica en B° Solidaridad y Fraternidad

La Municipalidad informó que hasta el viernes 22 de agosto se llevará adelante la campaña de vacunación antirrábica en los barrios Solidaridad y Fraternidad. El operativo es gratuito, se realiza por orden de llegada y se solicita a los vecinos llevar a los animales con correa y bozal, para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

El cronograma del operativo es el siguiente:

Lunes 18 – Solidaridad (IV etapa, SUM)

9:30 a 12:30 | Avda. Discépolo y calle Fortín La Calderilla

La primera jornada se desarrollará en el SUM del barrio, ofreciendo la vacunación a todos los vecinos que lleguen durante la mañana.

9:30 a 12:30 | Mza. 445 A lote B (veterinaria y peluquería canina)

Además de la vacunación, habrá servicios de atención veterinaria y peluquería canina para quienes lo necesiten.

9:30 a 12:30 | Mza. 339 B y 338 C (Parque de la Familia)

La jornada se realizará al aire libre en el Parque de la Familia, con atención a todas las mascotas que se acerquen.

9:30 a 12:30 | Mza. 337 D lote 8 (calle 120)

Continuará la vacunación en otro sector del barrio, manteniendo el servicio gratuito y abierto a todos los vecinos.

9:30 a 12:30 | Mza. 35 D lote 19 (entre Avda. Tradicional y César Perdiguero)

La última jornada cerrará la campaña semanal, completando la cobertura de los barrios Solidaridad y Fraternidad.

El área de Bienestar Animal recordó que la campaña es para prevenir enfermedades y cuidar la salud de las mascotas de la ciudad.