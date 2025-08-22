Ante la crisis, en Salvador Mazza ven en las importaciones una alternativa para sostener la economía

Norma Gareca, presidenta de la Cámara de Comerciantes, Industrias, Exportadores e Importadores de Salvador Mazza, habló en el programa SinVueltas sobre la situación del comercio fronterizo y los desafíos que enfrentan los empresarios locales.

Gareca destacó que, aunque la frontera enfrenta problemas como el contrabando, también existen oportunidades y proyectos que buscan mejorar la actividad económica. “Los proyectos superadores se trabajan en equipo. Yo siempre estoy en contacto con los organismos correspondientes, como el municipio, ARCA y Rentas, que son prácticamente socios de los comerciantes”, explicó.

"Hay que gestionar para el ciudadano común también"

La dirigente resaltó la importancia de la formalidad y el control en el ingreso de mercaderías, así como la flexibilidad necesaria para que los pequeños comercios puedan operar. “Hay cosas que se pueden ir paleando, viendo, organizando y viabilizando, siempre y cuando tengas la mirada de que no solo tenés que hacer tu gestión para un exportador, importador o los grandes comerciantes, sino también para el ciudadano común”, señaló.

Sobre los controles fronterizos, Gareca afirmó que hay una mayor presencia de las fuerzas nacionales, enfocada en el contrabando y delitos graves, y destacó la buena relación con las autoridades: “Nos han explicado y lo estamos observando en las actividades y formas de trabajo de los organismos de control, que ellos van más específicamente por los grandes contrabandistas”.

Además, señaló que las importaciones y acuerdos comerciales representan una alternativa para mantener activa la economía local: “La alternativa son las importaciones y hacer acuerdos para toda la gente del entorno”.

Finalmente, Gareca enfatizó su compromiso con el desarrollo de la frontera y la generación de trabajo: “Lo que más me preocupa es la gente humilde, que entren recursos, y se genere trabajo. Este bioceánico puede generar mucho trabajo en la zona”.