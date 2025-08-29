Avanzan las obras en el nuevo Mercado San Miguel, habrá cortes parciales hasta septiembre

La Municipalidad continúa con la reconstrucción del mercado San Miguel, luego del incendio que afectó varias estructuras en noviembre de 2024. Las obras abarcarán el 60 % del edificio y buscan recuperar la infraestructura del histórico centro comercial.

"Estamos avanzando en la excavación de las bases, se llenan con hormigón para la instalación de columnas y vigas”

Pablo Sánchez, coordinador del Área Centro, explicó que “actualmente estamos avanzando en la excavación de las bases y, a medida que éstas se completan, se llenan con hormigón para la instalación de columnas y vigas”. Además, indicó que también se trabaja en la limpieza del subsuelo y en el retiro de mampostería y cubiertas por las calles Ituzaingó y Urquiza.

Como parte de los trabajos, desde hoy y hasta fines de septiembre habrá cortes parciales en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, en los horarios de 7 a 11 hs y de 14 a 17 hs, para permitir el retiro de escombros y las maniobras de camiones.