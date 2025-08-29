Alerta por el posible ajuste de subsidios energéticos: “No se puede aplicar un criterio único desde Buenos Aires”

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante las versiones que circulan sobre un posible ajuste en el esquema de subsidios de servicios públicos a nivel nacional. Se analiza eliminar los subsidios de gas durante el verano y de electricidad en invierno.

Federico Nuñez Burgos, Defensor del Pueblo, advirtió que esta medida refleja una visión centralista: “Gran parte de la población del norte y noreste del país no cuenta con acceso pleno al gas natural, y aplicar estos criterios sin considerar la realidad regional sería injusto”.

"Gran parte de la población del norte del país no cuenta con acceso pleno al gas natural"

Además, señaló que segmentar los subsidios por temporadas sería complicado y podría generar confusión entre los usuarios. “El servicio debe ser claro, transparente y respaldado por el Estado, especialmente en un contexto de recesión como el que atraviesa Argentina”, agregó.