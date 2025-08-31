Agosto y el viento no se quieren ir: Alerta amarilla y naranja en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por fuertes vientos que afectarán a diferentes regiones de la provincia durante este domingo. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h, especialmente en áreas de mayor altura.

La alerta amarilla comprende la Cordillera de los Andes, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos. Por su parte, la alerta naranja se mantiene vigente y abarca los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Según el SMN, se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en las zonas más elevadas. Este fenómeno podría provocar reducción de la visibilidad, incremento repentino de la temperatura y bajos niveles de humedad relativa, condiciones que elevan el riesgo de incendios.

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en los horarios críticos y extremar precauciones al circular, sobre todo en rutas de montaña.