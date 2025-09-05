Caso Leonel: “Era muy bueno, no hacía notar que estaba triste, aunque se le veían moretones"

El juicio de Leonel Francia avanza en contra de su madre Lidia Cardozo, acusada de haberle provocado la muerte tras una brutal agresión, una de las tantas que el pequeño sufría y que ya había sido advertida desde la escuela a la que asistía por evidentes signos de violencia.

Lo que se conoce desde aquel fatídico día y mientras se desarrolla el Juicio, son relatos crueles y que conmocionan a todos y lleva pedir a viva voz ¡Jusitcia!

Una vecina y madre de un amigo de Leonel habló y no pudo ocultar el dolor, como así tampoco la impotencia por la trágica muerte. "Era un niño bueno, todas las mañanas lo veía colgando cosas, limpiando y me siento triste, pido justicia por él. Antes que se vaya a la escuela, él tenía que limpiar y sacar todas las cosas afuera, sacaba carretillas, máquinas".

Sobre lo que mostraba de cara al exterior, de la pesadilla que vivía en su propio hogar y en manos de su madre, la mujer aseguró que lo intentaba disimular y recordó haberlo cruzado horas antes de su fallecimiento: "Se mostraba bien, un día antes que muera yo lo crucé en la avenida, le digo 'hola Leo, por qué vas tan tarde' me dijo 'me dormí' siempre decía, me dormí", recordó.

Sobre el hambre y las necesidades que pasaba el pequeño Leonel, la mujer confirmó la situación, de la cual supo que había papás que le mandaban comida.

Por último dijo a través de Multivisión que lo único que pide es "Justicia" por Leo. "Él era un niño muy alegre, muy bueno, no hacía notar que estaba triste, pero sí, se le veían los moretones en la cara, y en las manos, por los golpes".