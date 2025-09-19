Le robaron sus notebooks con su tesis doctoral: Busca recuperar el trabajo de su vida

Durante la época del Milagro, tiempo de fe, esperanza y perdón, tuvo lugar en urbanización Los Arcos, Cerrillos, un hecho delictivo que perjudicó a un joven, no solo por el daño y robo material, sino por lo que contenían los elementos sustraídos.

El joven que se había dirigido a ver a los peregrinos del Milagro regresó a su hogar para darse con la noticia que rompieron su puerta para ingresar a delinquir.

Una garrafa de 10 kg y dos notebooks fueron las pérdidas, pero su preocupación radica en recuperar los elementos electrónicos, no por el objeto en sí, sino porque contenían su tesis doctoral de fuentes históricas digitalizadas.

“Me genera angustia”.

A través de cámaras de seguridad pudieron detectar el momento en que el delincuente ofrecía a la venta la garrafa: “El propietario del domicilio permite el ingreso de las fuerzas de seguridad a su casa y encontramos la garrafa que me habían robado, pero no estaba el acusado ni las notebooks” comentó a Pue!

Posteriormente la victima logra encarar al sujeto quien se rompió en llanto antes de ser detenido haciendo una “teatralización” según expresó el damnificado.

Lo que conoce por las declaraciones del acusado, es que éste habría vendido las computadoras a un chatarrero por $15.000 ya que una de ellas no se podía prender sin cargador.

Si bien pide que se comuniquen con él al 3875677229 para poder recuperar sus pertenencias que tanto anhela, señaló que el sujeto lo amenazó de muerte.