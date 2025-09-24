Dos hombres detenidos por atacar automóviles en el macrocentro

Un violento episodio alteró la tranquilidad del barrio San Martín anoche, cuando un grupo de al menos 20 personas tomó las calles Martín Cornejo y Leguizamón, atacó a automovilistas y les exigía dinero para dejarlos circular.

Alarmados, los vecinos llamaron al 911 y de inmediato se desplegó personal policial del Distrito de Prevención 1. Tras varios minutos de tensión, los efectivos lograron dispersar al grupo y detener a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional.

“Esto pasa hace bastante tiempo, la droga está haciendo estragos en los jóvenes. Esta vez, por suerte, la policía actuó rápido y evitó una tragedia”, relató una vecina de la zona, que volvió a reclamar mayor seguridad.

Aunque la intervención evitó consecuencias mayores, los residentes advirtieron que la inseguridad y el consumo de drogas siguen siendo problemas recurrentes en la zona.