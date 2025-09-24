Malvina Gareca advirtió que "el Presidente niega la violencia de género"

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Malvina Gareca se refirió a la creciente problemática de la violencia de género y los recientes femicidios de tres jóvenes mujeres que habían sido buscadas días atrás y lamentablemente fueron encontradas muertas.

“Chicas muy jóvenes de 20 y 15 años; jóvenes que sin lugar a dudas no esperaban tener un destino como este, pero esto da cuenta de una problemática que, por más que se intente mirar al costado, sigue estando presente en nuestro país”, sostuvo.

Gareca advirtió que la violencia simbólica es la base de la pirámide de la violencia contra las mujeres. Citó ejemplos recientes, como publicidades y videos difundidos en redes sociales que trivializan la agresión hacia mujeres, y alertó sobre el impacto de este tipo de mensajes en la sociedad: “Esto termina ocurriendo en la realidad, señoras y señores. Nos dicen exageradas, pero lamentablemente esto termina en femicidios”.

Además, la concejal cuestionó la cobertura mediática de estos casos, señalando que muchos medios ponen el foco en la víctima y en su comportamiento, en lugar de responsabilizar a los agresores y destacar la gravedad de los hechos.

Gareca también criticó la falta de políticas públicas efectivas y el discurso oficial que minimiza la violencia de género: “En un contexto donde se niega la violencia de género y se desmantelan políticas públicas, la vida de las mujeres importa poco. Hoy existe un retroceso enorme en esta temática, y un discurso de odio constante hacia quienes defendemos a las mujeres”.

La concejal destacó casos recientes en la provincia, incluyendo un intento de femicidio en el que la víctima quedó internada y el agresor gozaba de libertad condicional pese a antecedentes previos. “La justicia debe revisar muchas cosas; la vida de las mujeres no puede seguir siendo desprotegida”, concluyó.

Gareca finalizó su intervención reafirmando su compromiso con la lucha contra la violencia de género y con dar voz a quienes no pueden expresarse, subrayando la necesidad de que la sociedad y las autoridades reflexionen sobre la gravedad de la situación.