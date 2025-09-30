Tartagal: Tras el ataque con cuchillo, la familia de Romero denuncia mala atención médica

Mientras el joven Romero continúa en estado crítico tras haber sido atacado con un machete y un cuchillo en Tartagal, su familia cuestiona la atención médica que recibió en el Hospital Juan Domingo Perón.

Lorena Moreno, su hermana, expresó su preocupación por las primeras intervenciones que, según sostiene, habrían agravado su cuadro. “Lo veo mal a mi hermano, yo fui testigo de que no lo atendieron bien. Tenía la herida abierta en la mano y recién el sábado lo curaron. Yo misma le pregunté a la enfermera qué iban a hacer, y no hicieron nada”, dijo en diálogo con MultivisiónFederal.

La mujer relató que Romero permaneció varias horas sin recibir la atención adecuada y que su estado empeoró con el paso de los días. “Si los doctores no podían operarlo, no tendrían que haberse metido. Ahora moverlo es peligroso y su vida corre riesgo”, advirtió.

La familia pide una mejor atención médica y solicita que la comunidad rece por él para acompañar el delicado estado de salud del joven, que continúa internado en grave estado.