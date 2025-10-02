Juicio por femicidio de Nuri Klimasauskas: El Tribunal confirmó la fecha de alegatos

En Orán, el Tribunal de Juicio fijó para el próximo lunes 13 de octubre los alegatos en el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas, la joven de 27 años.

Los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot, de la Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, acusando a Gustavo García Viarengo como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la jornada de este miércoles, el Tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, recibió la declaración de dos testigos citados por la defensa técnica. Además, se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 3 de octubre, fecha en la que se espera recibir las declaraciones de los últimos testigos previstos.