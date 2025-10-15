Venta de animales: "Quien compra, apoya un enorme negocio de explotación"

Una reciente denuncia sobre la venta de animales en la feria de barrio Solidaridad causó una profunda alarma social en Salta, a partir de videos mostraron conejos, gallinas, patos y perros siendo ofrecidos en pequeñas jaulas, pese a que la transacción de animales está prohibida en el municipio capitalino, generando igualmente preocupación por el comercio ilegal con estas especies.

Entre las voces que se manifestaron públicamente sobre este preocupante caso, el doctor Pablo Díaz, veterinario del Centro Municipal de Adopciones, dio su mirada crítica y condenatoria sobre el tema, pues no solo apuntó al aspecto legal, sino también a la explotación animal y los riesgos sanitarios que implica este negocio sin control.

En diálogo con InformatSalta, Díaz fue enfático al describir la cadena de explotación que se esconde detrás de la venta ilegal. “La venta de animales, primeramente, no se debe apoyar para nada porque detrás, hay un enorme negocio clandestino y de explotación”, afirmó, explicando que este comercio trae animales de la frontera sin ningún tipo de control sanitario o legal.

El profesional alertó sobre la crueldad que padecen los animales usados para la cría. Describió situaciones de extremo sufrimiento, señalando que hay “perras sometidas a dar servicio en cada celo, a parir en forma constante, cada seis meses”.

El veterinario continuó su crítica explicando el factor económico de la explotación: “Se explota al animal para lucrar con las crías y la gente no lo piensa cuando ve que el animal está barato, que está lindo, que es bonito, pero termina apoyando a esa explotación y comercio de perras”, lamentó Díaz, haciendo un llamado a la conciencia de los compradores.

Además de la explotación, el doctor Díaz advirtió sobre el serio riesgo de zoonosis que esta actividad genera. "En la salud, está el tema de la zoonosis, hay que hablar de la rabia y cómo, mientras Argentina es libre de rabia, Bolivia no lo es, sigue siendo endémica", sostuvo, alertando que animales que ingresan ilegalmente "con solo lamer, puede transmitir esa enfermedad que puede ser mortal”.

Por ello, Díaz calificó el hecho de que se vendan animales en ferias sin supervisión sanitaria como algo turbio. "Falta conciencia, falta concientizar a la gente que, al comprarse esto, está apoyando, está reforzando ese comercio, refuerza a que esa perra sea explotada, que dé crías de forma constantes en esos lugares clandestinos”, concluyó, instando a la ciudadanía a no ser cómplice de este circuito ilegal y peligroso.