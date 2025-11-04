Abusó de su propia hija: Un hombre fue condenado a tres años de prisión condicional

Un hombre de 42 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su culpabilidad en el delito de abuso sexual simple, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor y expareja del acusado, en octubre de 2022. La mujer relató que la hija que tienen en común le había manifestado que se sentía incómoda cuando su padre llegaba a la casa.

En una declaración testimonial realizada a través de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la niña relató que los hechos sucedieron cuando ella tenía 9 años. Explicó que su padre la sentaba en sus rodillas y la sometía a tocamientos por encima de la ropa.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), sostuvo en el requerimiento a juicio que las agravantes se deben a la convivencia y al vínculo paterno, lo cual facilitó el accionar del imputado, quien faltó a sus deberes de cuidado.

Tras la confesión del acusado, el juez Martín Pérez dictó la condena condicional e impuso estrictas reglas de conducta, incluyendo la obligación de someterse a un tratamiento psicológico.