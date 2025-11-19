La EPOC afecta a millones y muchos no lo saben: “El 99% de los casos está ligado al tabaquismo”

En el Día Mundial de la EPOC, InformateSalta habló con el neumonólogo Dr. Julio César Villaroel Saavedra, quien explicó en detalle de qué se trata esta enfermedad y por qué es fundamental aumentar la prevención, el diagnóstico precoz y la conciencia sobre el tabaquismo.

El médico aclaró que EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que afecta la vía aérea provocando inflamación, tos, falta de aire y producción de flema. También puede causar exacerbaciones y una limitación progresiva del flujo aéreo. “Es una enfermedad heterogénea que puede presentarse como bronquitis crónica o como enfisema. Puede ser prevenible, pero cuando está avanzada es irreversible”, señaló.

Villaroel advirtió que es la tercera causa de muerte en el mundo y que en Argentina la prevalencia estimada es del 14.5%. Sin embargo, remarcó que existe un alto porcentaje de personas que la padecen sin saberlo. “Hay mucho subdiagnóstico, muchos pacientes no saben que tienen esta enfermedad”, indicó.

El especialista explicó que el 99% de los casos se relaciona con el tabaquismo, tanto en fumadores activos como pasivos. También se presentan casos en personas expuestas a biomasa, como quienes cocinan con leña, o a sustancias irritantes en el ámbito laboral. “Concientizar sobre dejar de fumar es fundamental porque es lo único que puede prevenir el avance de la enfermedad”, dijo.

Respecto a los síntomas, explicó que suelen aparecer después de muchos años de consumo de tabaco. “Al inicio no hay síntomas. Luego puede aparecer falta de aire al subir escaleras o pendientes, y tos con flema”, detalló. También remarcó que el diagnóstico no puede hacerse sin una espirometría.

Sobre los tratamientos, mencionó la inhaloterapia y los aerosoles, aunque reconoció que son costosos en algunos casos. “Existen terapias que pueden reducir la mortalidad”, afirmó. Además, destacó la importancia de la rehabilitación pulmonar: “Es un programa de entrenamiento con un kinesiólogo. Hoy se considera un medicamento más dentro del tratamiento de la EPOC”.

Finalmente, resaltó el rol de las vacunas como parte del cuidado integral. Entre ellas, mencionó la antigripal anual, la del COVID, la antineumocócica, la del virus sincicial respiratorio y, en algunos casos, la vacuna contra el herpes zóster.

Villaroel subrayó que el oxígeno puede ser útil en etapas avanzadas, aunque no detiene la progresión de la enfermedad. “Lo más importante es prevenir, dejar de fumar y consultar a tiempo”, concluyó.