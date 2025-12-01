Más de 35 mil salteños quedan fuera de los subsidios de luz: "No estamos de acuerdo"

El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, confirmó que el nuevo esquema tarifario que impulsa el Gobierno nacional tendrá un fuerte impacto en Salta. Según explicó en diálogo con MultivisiónNoticias, cerca de 36 mil usuarios pasarán a ser considerados de altos ingresos y perderán los subsidios que hoy reciben.

“Bajan los topes de consumo a 300 y 150. Cualquiera que supere los 150 kilovatios hora al mes va a pagar los excedentes como si fuera una persona de altos ingresos”, advirtió. Con el nuevo sistema desaparece la categoría N3 y quedarán solo dos grupos: los que ganan menos de 3 millones de pesos, que mantendrán subsidios, y los que ganan más de ese monto, que quedarán sin ningún tipo de asistencia.

"Van a tener un impacto muy fuerte, de más de 25 a 30% de incremento"

Saravia remarcó que el actual N1 todavía tenía un 14% subsidiado, que también se eliminará. “Estamos hablando de 36 mil familias que pasan de N3 a N1 y van a tener un impacto muy fuerte, de más de 25 a 30% de incremento”, señaló. Cuestionó además que la Secretaría de Energía de Nación no haya convocado audiencia pública: “Apelan a un procedimiento de consulta por escrito. Nosotros vamos a enviar la nuestra en representación de todos los usuarios porque no estamos de acuerdo”.

El funcionario recordó que en Salta se mantienen vigentes las compensaciones para zonas cálidas, que alcanzan a 106 mil usuarios con consumos más altos por las temperaturas. También continúa la tarifa social para quienes ganan menos de 800 mil pesos, que pagan el 50% de la tarifa general. El Ente, dijo, inscribe de oficio a quienes no pueden acceder a trámites digitales, especialmente adultos mayores.

Saravia cuestionó la falta de avances judiciales en el amparo presentado por los subsidios: “Tenemos jueces en otra situación. Necesitamos que trabajen. No pueden demorar más de un año en resolver”.

Aseguró que el organismo seguirá interviniendo para evitar aumentos bruscos y para garantizar el abastecimiento en toda la provincia.