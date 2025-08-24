Este domingo, la “Pachamama de los Niños” se vivirá en el parque San Martín

Hoy el parque San Martín se viste de fiesta con la 11° edición de “Pachamama de los Niños”, una celebración colorida, llena de música, tradición y respeto por la Madre Tierra. El evento se desarrollará de 9 a 13:30 en el anfiteatro Cuchi Leguizamón y será completamente gratuito.

Organizado por Viviana Báez, conductora del programa Raíces de los Pueblos, esta jornada busca acercar a las nuevas generaciones a las raíces culturales andinas, celebrando el vínculo entre los niños y la Pachamama, símbolo de la tierra que nos da la vida.

La mañana arranca a las 9 con chocolate para los más chicos, y a las 10 se realiza la ceremonia central en homenaje a la Madre Tierra, un momento emotivo y profundo que conecta a toda la comunidad con lo ancestral.

Luego, el escenario será para el arte y la alegría: se presentarán academias de danzas tradicionales y niños copleros que llegan desde distintos barrios y localidades de la provincia para cantar, bailar y mostrar su talento.

La actividad, impulsada por la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad de Salta, es una invitación abierta a familias, chicos y público en general a vivir una experiencia cultural única, donde lo tradicional se mezcla con la energía de los más pequeños.