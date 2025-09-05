"Camino del encuentro y la esperanza": El Milagro espera más de 300 mil peregrinos

En la antesala del inicio de la novena del Milagro 2025, el Padre Carlos Ossola dialogó con InformateSalta sobre el lema de este año, el movimiento de peregrinos y la expectativa de participación.

El sacerdote explicó que la consigna elegida es “Milagro, camino del encuentro y la esperanza”. Según detalló, cada una de estas palabras contiene un eje de reflexión: “Camino significa que estamos en proceso, con avances y tropiezos, pero con un norte claro. El encuentro es con el Señor y entre nosotros, los salteños. Y la esperanza es la confianza en que Dios está con nosotros, incluso en medio de las dificultades que atraviesa el mundo”.

"No son solo quienes caminan, sino también los que reciben y ayudan en el camino"

En este sentido, Ossola recordó que 2025 fue declarado por el Papa Francisco como el Año Santo de la Esperanza: “No se trata de una visión pesimista de la historia. En medio de las guerras y sufrimientos, confiamos en un Dios que siempre estuvo junto al ser humano”.

Respecto al movimiento de fieles, adelantó que este año ya se anotaron cerca de 400 grupos de peregrinación en la Catedral, sin contar a los que llegan espontáneamente desde distintas localidades: “Cada vez son más, no solo a pie, también en bicicleta. Esto genera un verdadero ejército de solidaridad, porque no son solo quienes caminan, sino también los que reciben y ayudan en el camino”.

Finalmente, resaltó que la experiencia espiritual del Milagro tiene un impacto único: “El que viene acá no puede dejar de enfrentarse con la imagen de un Cristo crucificado y una Virgen que intercede por nosotros”.