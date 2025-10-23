¡De película! Una camioneta volcó tras huir de la Policía

El martes en El Quebrachal tuvo lugar una persecución policial que terminó con el vehículo sospechoso volcado y dos mujeres lesionadas.

Todo inició cuando una camioneta Toyota Hilux evadió un control vehicular en Ruta Nacional 16 e ingresó a gran velocidad a la ciudad, iniciando la persecución por parte de personal policial, según confirmaron las autoridades.

En Ruta Provincial 29, en zona de Las Trampas, lograron localizar el vehículo donde terminó volcando quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Dos mujeres fueron encontradas en el lugar, una de ellas tenia una fractura expuesta en una pierna por lo que fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, mientras que la otra presentaba lesiones leves y un fuerte estado de shock.

Fuentes policiales confirmaron que el vehículo transportaba coca, aunque hasta el momento no se precisó la cantidad ni el destino del cargamento, informó Expresión del Sur.

Una de las mujeres seria oriunda de Perico, Jujuy, de 40 años, mientras que la otra no aportó datos personales y tendría aproximadamente 25 años.

Por ahora el caso quedó bajo investigación para determinar el origen y la ruta del transporte ilícito.