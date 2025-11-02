En noviembre, el ciclo de cine Los Martes estará dedicado al documental

Uno de los estrenos para el ciclo Los Martes será “Senda India”, el último trabajo de Seggiaro que regresa a Salta después de recorrer pantallas como el Doc Buenos Aires, el cine MALBA entre otras. La otra pelicula salteña del ciclo será “Las Almas” de Laura Basombrío, ganadora numerosos galardones, entre ellos, mejor dirección en la Competencia Internacional del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Para completar la programación del mes, se proyectará la brasileña “La transformación de canuto”, de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho; y la paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira.

Se recuerda que “Los Martes” es un ciclo que ofrece funciones todos los martes en el teatro de la Usina Cultura, con una cartelera alternativa a las salas comerciales, y precios accesibles. Es impulsado por la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura.

Las entradas tienen un valor de $4.400, y están a la venta de forma anticipada en www.vamos.gob.ar, y en boletería de la Usina al momento de la función.

Programación LOS MARTES – Noviembre 2025 – Usina Cultural

Martes 4 de noviembre

19 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío (78’)

Sinopsis: Habiitando la frontera que separa (o reúne) lo místico y lo terrenal, Las almas propone un sueño. Sobre los paisajes entre marcianos y lunares del noroeste argentino, la voz de una mujer cuenta su historia. Un relato en el que la memoria se funde con lo onírico y donde el cándido existencialismo de algunas preguntas (“¿Cómo será cuando estás muerto?”) surge espontáneo, libre de toda neurosis. El recuerdo de los que ya no están, la contemplación de los otros, la vida comunitaria, el trabajo a diario. A partir de una fotografía alucinada, la película ilustra como pocas ese territorio ancestral, mientras un trabajo sonoro de alta precisión construye sobre lo cotidiano un universo único. Las almas es un desafío sensible, una experiencia cercana al éxtasis. Una travesía a los confines del país, del mundo, del cine.

21 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro (80 min)

Sinopsis: En el año 1991, el joven wichí Miguel Ángel Lorenzo filma con una cámara de video Hi8, con humor, sensibilidad y junto a sus paisanos, recorridos por el monte, por casas vecinas, en actos escolares, pericias arqueológicas y visitas de un juez, como parte de las pruebas para un juicio que lleva adelante su comunidad desde 1986. SENDA INDIA se construye a partir de esas imágenes y episodios donde los protagonistas indígenas señalan al mundo blanco el sentido del monte, del idioma y de la vida en comunidad como las bases fundamentales de sus reclamos territoriales.

Martes 11 de noviembre

19 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro.

21 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío

Martes 18 de noviembre

19 hs: “Las Almas” de Laura Basombrío.

21 hs: “La transformación de Canuto” de Ariel Kuaray Ortega y Ernesto de Carvalho (131’)

Sinopsis: En una pequeña comunidad mbyá-guaraní entre Brasil y Argentina, todos conocen el nombre de Canuto: un hombre que hace muchos años sufrió la temida transformación en Jaguar, y luego murió trágicamente. Ahora se está haciendo una película para contar su historia. ¿Por qué le pasó esto? pero más importante aún: ¿quién en la aldea debería desempeñar su papel?

Martes 25 de noviembre

19 hs: “Senda India” de Daniela Seggiaro.

21 hs: “Bajo las banderas, el sol” de Juanjo Pereira (90’)

Sinopsis: Este viaje completamente de archivo a través de los 35 años del régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, revela imágenes inéditas y explora una de las dictaduras más largas de la historia, cuyos efectos aún resuenan hoy en día.