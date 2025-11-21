Salta celebra la XII Edición del Concurso de Catrinas este viernes: "México, magia y diseño"

Este viernes 21 se realizará en Salta la XII Edición del Concurso de Catrinas, una propuesta que reúne tradición, creatividad y diseño en el marco del evento “México, Magia y Diseño”. La cita será desde las 18 en el salón principal de Copaipa, ubicado en Zuviría 291.

En diálogo con Aries, la organizadora Nora Carreón explicó que el concurso contará con un jurado especializado en maquillaje, estilismo y diseño. Los criterios de evaluación incluirán creatividad, maquillaje, peinado y vestimenta, elementos clave para representar a la emblemática figura de la Catrina. “La Catrina es un personaje pop que surgió del trabajo del litógrafo José Guadalupe Posadas, que dibujaba calaveritas como crítica social. Luego Diego Rivera la inmortalizó en su mural. ‘Catrina’ en español antiguo significa bien vestida o presumida”, detalló.

"Catrina en español antiguo significa bien vestida o presumida”

Las inscripciones estarán abiertas “hasta unas horas antes del concurso”. Podrán participar maquilladores, modelos, estilistas y cualquier persona interesada en la cultura mexicana y su estética tradicional.

Como cada año, habrá un desfile de alta moda inspirado en México. En esta edición se presentará la colección privada de Roxana Vilte llamada “México en mi piel”, que incluye vestidos de alta costura lucidos por modelos seleccionadas especialmente para el evento. Además, este año el encuentro rendirá homenaje a Oaxaca con una muestra de huipiles originales y la riqueza de su vestimenta tradicional.

La entrada tendrá un costo de $4.000 y podrá adquirirse el mismo día del evento.